Detienen a David “N”, alias “El Ocra”, en el AICM: Principal líder de huachicol en Edomex y ligado al CJNG

Fue detenido David "N", alias "El Ocra", en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); es conocido como el principal líder de huachicol en el Estado de México (Edomex).

"El Ocra" también está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Homicidio, extorsión y "gota a gota": El historial de delitos detrás de "El Ocra"

Los primeros reportes de la Secretaria de Marina indican que David "N" ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, además se presume que está relacionado con actividades de extorsión, narcomenudeo y cobro gota a gota.

Al parecer, "El Ocra" fue detenido el miércoles 15 de julio 2026; sin embargo, el arresto fue confirmado por las autoridades hasta este jueves.