Cae Heriberto “N” por robo de auto en Coyoacán: Contactó a la víctima por Facebook y se hizo pasar por un comprador; así funcionan estas estafas

Se hizo pasar por el hermano del comprador. Heriberto "N" fue detenido y vinculado a proceso por el delito de robo calificado en calles de Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX) tras despojar de su vehículo a una persona durante una supuesta compraventa acordada en redes sociales.

El robo del auto ocurrió el pasado 23 de febrero 2026; sin embargo, la detención de Heriberto "N" ocurrió a penas el 14 de julio en calles de la Miguel Hidalgo.

Se hizo pasar por el comprador: Así amenazó con un arma a la víctima para robarle el auto

Los primeros reportes indican que la víctima pactó la venta de su vehículo a través de Facebook Marketplace, citándose con el supuesto comprador en calles de la colonia Ajusco.

Al llegar al lugar se encontró con Heriberto "N", quien aseguró ser el hermano del supuesto comprador, por lo que ambos comenzaron a revisar el automóvil, así como la documentación necesaria para cerrar la venta.

Todo parecía normal; sin embargo, cuando la víctima mostró la factura del vehículo, Heriberto "N" lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a firmar el documento a nombre de otra persona. Después, el delincuente subió al vehículo y huyó del lugar, dejando a la víctima varada en la zona.

Aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de Heriberto “N” por su probable participación en el delito de robo calificado, en agravio de un hombre, por hechos ocurridos en la alcaldía Coyoacán.



De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente despojó a la… pic.twitter.com/RKIRWJkCCr — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 16, 2026

Vinculan a proceso a Heriberto "N": ¿Cuánto tiempo se quedará en prisión?

La audiencia de Heriberto "N" se llevó a cabo el pasado 14 de julio 2026, en la que las autoridades capitalinas determinaron su vinculación a proceso.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Por otro lado, se desconoce qué pasó con el vehículo robado.

¡Cuidado! Aterrador plan de falsos vendedores de autos por redes sociales: roban y matan a compradores

¿Cuál es el 'modus operandi' del robo de autos en Facebook?

El modus operandi del robo de autos por redes sociales, como Facebook Marketplace, es realmente sencillo. Un comprador acuerda ir a ver un vehículo y cuando llega al lugar indicado por el supuesto vendedor es asaltado a mano a armada, sin importar que la víctima esté acompañada hasta de su familia. Así puedes protegerte de las estafas:



Verifica cuidadosamente la identidad del vendedor o comprados antes de continuar con la transacción.

Investiga el historial del vendedor o comprador, buscando reseñas y comentarios de otros usuarios.

o comprador, buscando reseñas y comentarios de otros usuarios. Asegúrate de revisar y autenticar la documentación del vehículo, incluyendo la factura, el historial de servicio y cualquier otro documento de relevante.

Utiliza métodos de pago seguros, como transferencias bancarias electrónicas o servicios de pago en línea confiables.

⚠️Evita fraudes⚠️ La #PolicíaCibernética de la #SSC recomienda a los usuarios de internet tener precaución en la compra y venta de vehículos difundidos en #RedesSociales. 💻💵🚗👇🏼 pic.twitter.com/svS4uWLOEr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 8, 2025

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, se recomienda contactarse con la Policía Cibernética para realizar el reporte y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Puedes contactarlos por el siguiente número de teléfono o correo electrónico.

