¿Quién no circula el 29 de marzo de 2025? Reglas y multas en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula es una de las medidas ambientales implementadas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para reducir los niveles de contaminación. Su aplicación varía según el día de la semana y el holograma de verificación vehicular de cada automóvil. Por eso te contamos si tu auto podrá salir a las calles este 29 de marzo.

¿Qué autos no circulan hoy 29 de marzo?

Para el sábado 29 de marzo de 2025, la restricción aplicará únicamente a los vehículos con holograma 2, así como a los autos foráneos y con permisos temporales. En contraste, los automóviles con holograma 1 y aquellos exentos del programa podrán circular libremente.

Este esquema se mantiene incluso en los meses donde hay un quinto sábado, lo que significa que las limitaciones se enfocan en un grupo reducido de automóviles.

El programa Hoy No Circula del sábado 11 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación par. |Sitio oficial Sedema

¿Hay doble Hoy No Circula el 29 de marzo de 2025?

Para esta fecha, no se ha decretado un doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta medida excepcional solo se aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detecta niveles críticos de contaminación y activa una contingencia ambiental.

Si bien en marzo pueden registrarse cambios en la calidad del aire debido a las condiciones meteorológicas, hasta el momento no hay indicios de que se implemente una restricción adicional. Sin embargo, las autoridades pueden modificar las reglas en función de los reportes ambientales diarios.

Multas por infringir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex en 2025

Circular en un día restringido puede derivar en una multa económica y la retención del vehículo. En CDMX, la sanción por incumplir el Hoy No Circula en 2025 es de aproximadamente 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango entre 2 mil 262 hasta los 3 mil 394 pesos .

En el Estado de México, la infracción es similar y puede llegar hasta los $3 mil pesos, dependiendo del municipio en el que se cometa la falta.

Las autoridades de tránsito y medio ambiente realizan operativos constantes en vialidades primarias y secundarias, por lo que es importante verificar si el vehículo tiene restricciones antes de salir.