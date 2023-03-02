¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula el 2 de marzo de 2023 en la CDMX y Edomex?
Checa el Hoy No Circula para el jueves 2 de marzo en la Ciudad de México y en 18 municipios del Edomex conurbados que indica qué autos descansan.
El programa Hoy No Circula da a conocer cuáles autos no circulan durante este jueves 2 de marzo de 2023 en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edo mex), de las 5:00 a las 22:00 horas.
Los autos que descansan son los que poseen el engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, estas restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex. Estas restricciones no aplican para los que tengan holograma 0, 00, además de eléctricos e híbridos.
De cuánto es la multa por no seguir el Hoy No Circula
En caso de violar las restricciones del Hoy No Circula la multa es de casi dos mil pesos según la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.
Qué autos no ciruculan en el Edomex el 2 de marzo de 2023
Los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el Hoy No Circula para este jueves 2 de marzo de 2023 son los del engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
Calendario del Hoy No Circula para marzo de 2023
*Viernes 3 de marzo de 2023: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.
Hoy No Circula Sabatino del 4 de marzo
El Hoy No Circula Sabatino para el 4 de marzo de 2023 aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR o NOn, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.
Verificación en CDMX para marzo de 2023
El calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indica que en marzo los autos que deben hacer la verificación vehicular son los engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, además del engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.