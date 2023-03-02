¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula el 2 de marzo de 2023 en la CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula da a conocer cuáles autos no circulan durante este jueves 2 de marzo de 2023 en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edo mex), de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los autos que descansan son los que poseen el engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, estas restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex. Estas restricciones no aplican para los que tengan holograma 0, 00, además de eléctricos e híbridos.

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

De cuánto es la multa por no seguir el Hoy No Circula

En caso de violar las restricciones del Hoy No Circula la multa es de casi dos mil pesos según la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué autos no ciruculan en el Edomex el 2 de marzo de 2023

Los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el Hoy No Circula para este jueves 2 de marzo de 2023 son los del engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula para marzo de 2023

*Viernes 3 de marzo de 2023: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 4 de marzo

El Hoy No Circula Sabatino para el 4 de marzo de 2023 aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR o NOn, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

Verificación en CDMX para marzo de 2023

El calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indica que en marzo los autos que deben hacer la verificación vehicular son los engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, además del engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.