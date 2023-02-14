Estos autos no circulan el miércoles 15 de febrero en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula, vigente en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), indica cuáles autos no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los autos que descansan este martes 14 de febrero son los que tienen el engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Estas restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Qué días no circulan los autos foráneos

El calendario del programa Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los autos foráneos no circulan de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, además de los sábados porque se consideran holograma 2, a menos que realicen la verificación voluntariamente en la CDMX o Edomex.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

En caso de violar las restricciones del Hoy No Circula, la multa es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué placas no circulan en el Edomex

Los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el programa Hoy No Circula para este martes 14 de febrero son los que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula febrero de 2023

Jueves 16 de febrero: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 17 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 18 de febrero

El Hoy No Circula Sabatino para el 18 de febrero aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación de 2023

En febrero de 2023, los autos que tienen que hacer la verificación en la CDMX y en el Edomex, que son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6; además del engomado rosa, placas con terminación 7 y 8.