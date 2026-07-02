¿Qué sigue para Somos México? INE entrega certificado de registro como partido político

La organización Somos México dio este miércoles un paso definitivo en su proceso de consolidación política al recibir el certificado que la acredita oficialmente como partido político nacional. El documento fue entregado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), donde también comenzó la toma de posesión de los espacios que corresponderán a la nueva fuerza política dentro del organismo electoral.

Con este acto administrativo concluye una de las etapas más importantes para la organización, luego de que el pasado 26 de junio el Consejo General del INE aprobara su registro como partido político nacional, permitiéndole participar en la vida democrática del país rumbo a los próximos procesos electorales.

Guadalupe Acosta Naranjo encabezó la recepción del certificado

La ceremonia fue encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, quien acudió al INE para recibir la constancia oficial. También participaron Emilio Álvarez Icaza y Marco Baños, propietario y suplente de la organización, respectivamente, quienes acompañaron el procedimiento que formaliza el nacimiento del partido dentro del sistema político mexicano.

Además de recibir la acreditación, los representantes de Somos México realizaron la toma de posesión de las oficinas que utilizará la organización en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, como parte de los derechos que adquieren los partidos con registro nacional.

Reconocen un proceso de casi dos años

Tras concluir el trámite, Acosta Naranjo compartió un mensaje en sus redes sociales en el que calificó la obtención del registro como el resultado de un largo proceso de organización.

El dirigente señaló que fueron cerca de dos años de trabajo para cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad electoral y lograr el reconocimiento oficial del partido.

Aunque reconoció que aún existen asuntos pendientes relacionados con el nombre de la organización, aseguró que ese tema será atendido por la vía legal y expresó confianza en que la resolución será favorable.

Asimismo, sostuvo que la obtención del certificado representa una nueva alternativa para los ciudadanos dentro del panorama político nacional y afirmó que el partido buscará construir una propuesta con participación ciudadana.

¿Quién es Guadalupe Acosta Naranjo?

La figura de Guadalupe Acosta Naranjo volvió a cobrar relevancia pública tras convertirse en el primer presidente nacional de Somos México. Fue electo para encabezar la organización en febrero de 2026 y, meses después, condujo el proceso que culminó con el registro oficial del partido.

Originario de Juan José Ríos, Sinaloa, nació el 3 de junio de 1964. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde también participó en actividades de representación estudiantil antes de iniciar su carrera política.

Posteriormente colaboró con organizaciones campesinas y sindicales relacionadas con el sector cañero, hasta incorporarse de lleno a la actividad partidista.

Su trayectoria política estuvo ligada durante décadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue fundador y donde ocupó diversos cargos de dirección. Entre ellos destacan las responsabilidades como secretario general y presidente nacional interino.

En el ámbito legislativo fue diputado local en Nayarit y diputado federal durante las legislaturas LXI y LXIII. Además, presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre diciembre de 2011 y agosto de 2012.