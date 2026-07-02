Cambios en el Hoy No Circula en julio 2026; autos con engomado verde sujetos a multas

¡No saques el coche! Este jueves 2 de julio de 2026, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex).

La ventaja es que decenas de automóviles podrán quedar exentos de estas medidas, siempre y cuando cumplan con las siguientes características.

¿Qué autos no circulan los jueves en CDMX y Edomex?

A partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, los siguientes autos no podrán circular en más de 30 municipios mexiquenses y las 16 alcaldías de la CDMX:



Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Por qué no se activó la contingencia ambiental HOY?

Aunque julio, agosto y septiembre, suelen ser meses con altos niveles de contaminación, es poco frecuente que se active el Doble Hoy No Circula durante este periodo, ya que la temporada de lluvias favorece la dispersión de los contaminantes y mejora la calidad del aire.

En 2026, las condiciones atmosféricas se han mantenido estables, por lo que desde hace varias semanas no ha sido necesario decretar una contingencia ambiental en el Valle de México.

Pero en 2024, la situación fue diferente, cuando la Zona Metropolitana del Valle de México registró al menos 12 contingencias ambientales, la cifra más alta en los últimos ocho años, de acuerdo con datos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en Edomex?

Circular en un día y horario restringido, se considera una infracción grave, especialmente en los días en que se activa la Fase 1 de Contigencia Ambiental.

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 equivale a 2 mil y 3 mil pesos.

Además de la sanción económica, el vehículo será retirado de la circulación y remitido a un depósito vehicular o “corralón”, lo que implica costos adicionales por el servicio de grúa y los días de almacenaje.

