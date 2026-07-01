“Un crimen de estado": Grecia Quiroz dedica mensaje a ocho meses del asesinato de Carlos Manzo

El homicidio del exalcalde Uruapan, Carlos Manzo, que sacudió al estado de Michoacán el 1 de noviembre del 2025, este 1 de julio cumple ocho meses y Grecia Quiroz decidió mandar un mensaje en sus redes sociales ante dicho crimen que le arrebató a su esposo.

¿Qué dijo Quiroz en el aniversario luctuoso?

UN CRIMEN DE ESTADO



"A 8 meses de que te arrebataron la vida cobardemente, 8 meses en donde únicamente han detenido a personas que tuvieron participación indirecta, pero a nadie le a importado investigar verdaderamente quién te mandó quitar la vida, 8 meses en donde solo a… pic.twitter.com/29E1emBPC9 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) July 1, 2026

Qué dijo Grecia Quiroz

La viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal utilizó sus redes sociales declarar el homicidio de su esposo como un "crimen de Estado".

Grecia Quiroz dijo que, a pesar de que ha pasado el tiempo, las carpetas de investigación solo registran detenciones de los operadores materiales, mientras que las autoridades no han querido indagar quién planeó todo para quitarle la vida.

Afirmó que el ataque fue por el enfrentamiento directo entre la corrupción y la Carlos Manzo, quien se mostraba en contra de este tipo de actos.

Así fue el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado cobardemente en el municipio de Uruapan, justo en las celebraciones del Día de Muertos.

Los reportes policiales de ese terrible día noche confirmaron que personas armadas interceptaron al entonces presidente para dispararle de forma directa.

Quiroz recordó que este caso refleja la realidad de millones de mexicanos y madres buscadoras que enfrentan la impunidad a diario.

Lista de todos los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Las investigaciones han llevado a la captura de varios integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, colaboradores cercanos y operadores involucrados en el caso:

Líderes y autores intelectuales: Jorge Armando Gómez Sánchez, "El Licenciado", y Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, "El K-OZ".

Jorge Armando Gómez Sánchez, "El Licenciado", y Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, "El K-OZ". Entorno cercano: Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas, y siete escoltas bajo investigación por omisión.

Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas, y siete escoltas bajo investigación por omisión. Reclutadores y sicarios: Jaciel Antonio Herrera Torres, "El Pelón", Gerardo Rodríguez, "El Congo", Ramiro "N", Víctor Manuel Ubaldo y Fernando Josué "N".

Jaciel Antonio Herrera Torres, "El Pelón", Gerardo Rodríguez, "El Congo", Ramiro "N", Víctor Manuel Ubaldo y Fernando Josué "N". Mensajeros y halcones: Ulises "N", Gerardo "N", Flor "N", Wendy Fabiola "N", "La Tía", Héctor Hugo, "Manuel", y Juan Luis "N", "El Comandante Gary".

Ulises "N", Gerardo "N", Flor "N", Wendy Fabiola "N", "La Tía", Héctor Hugo, "Manuel", y Juan Luis "N", "El Comandante Gary". Red de taxistas: Ricardo Cliserio "N", Alan "N", Josué Elogio y Rafael "N", "La Aurora".

Ricardo Cliserio "N", Alan "N", Josué Elogio y Rafael "N", "La Aurora". Familiares de operativos: María "N", Salvador "N" y Marcelina "N".

Hay funcionarios de Morena involucrados en el caso

La esposa del exalcalde afrima de forma directa que hay funcionarios públicos de Morena involucrados en el caso y que las autoridades no han querido indagar sobre su relación con el mismo.

De acuerdo a lo dicho, los políticos se habrían aliado con el narcotráfico para causar la muerte de Carlos Manzo.

Se cumplen 8 meses del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan



"Un crimen de Estado", dice su esposa Grecia Quiroz



"México hoy más que nunca tiene hambre y sed de justicia" pic.twitter.com/HkJZWAisFp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 1, 2026

Colaboradores de Carlos Manzo también están involucrados

Según la carpeta de investigación, el grupo delictivo no habría actuado solo, sino que obtuvo ayuda desde adentro del ayuntamiento de Uruapan.

La fiscalía acusa formalmente a Samuel García, quien era el encargado de relaciones públicas del edil, de haber entregado la bitácora y agenda de Carlos Manzo a los jefes de plaza del CJNG para que planearan el asesinato.