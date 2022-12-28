Estos autos no circulan el jueves 29 de diciembre en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula indica qué autos no circulan el jueves 29 diciembre en la CDMX y municipios conurbados del Edomex, de las 5:00 a las 22:00 horas.
El calendario del Hoy No Circula indica qué autos no circulan en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex) este jueves 29 de diciembre, que son los que tienen el engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Las restricciones aplican desde las 5:00 a las 22:00 horas del jueves 29 de diciembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.
Qué días no circulan los autos foráneos
El calendario del Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.
Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.
Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula
La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.
Qué terminación de placas no circulan en el Edomex
Los autos no circulan, según el programa este miércoles 21 de diciembre son los que tengan en los 18 municipios conurbados del Edomex son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?
El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.
Este jueves 29 de diciembre no hay Doble Hoy No Circula.
Calendario del Hoy No Circula 31 de diciembre de 2022
Viernes 30 de diciembre: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.
Hoy No Circula Sabatino del 31 de diciembre
El Hoy No Circula Sabatino aplica para los autos cuyo holograma sea holograma 2 y todoslos autos foráneos por ser el quinto sábado del mes.
¿Cómo saber si mi auto circula hoy?
El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.
Qué autos tienen que hacer la verificación
Los autos que deben hacerla verificación vehicular en diciembre en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado azul, terminación 9 y 0.