¿Martes de multa? Estos son los autos que descansan por el Hoy No Circula este 26 de noviembre

Para este martes 26 de noviembre, continua vigente el programa Hoy No Circula , por lo que es de gran importancia consultar el calendario para no ser multado en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Mi auto circula hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos el engomado y las placas que les toca descansar:



Placas 7 y 8

Engomado rosa

Holograma 1 y 2

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

¡Adiós, dinerito! ¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las multas por no cumplir con las restricciones del programa Hoy No Circula varían dependiendo de la infracción y el tipo de vehículo. Si los conductores no respetan el programa, deberán pagar una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA actualmente es de 108.57 pesos, por lo que deberás pagar de 2 mil 171 pesos a 2 mil 257 pesos por no respetar el Hoy No Circula , más el costo de la remoción del vehículo, si es necesario.

¡Recuerda! Es importante verificar el color del engomado y las restricciones por día, ya que algunas personas pueden estar exentas dependiendo de su tipo de vehículo, matrícula o si están bajo un programa de exención o un permiso especial.

¿Cuáles son las excepciones del Hoy No Circula?

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el numeral VII del programa Hoy No Circula, los autos que están exentos de las restricciones vehiculares son:



Tractores agrícolas

Maquinaria de construcción y minería

Motocicletas

Vehículos eléctricos

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Con Hologramas 00 y 0

Con permiso especial para circular

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y solo 18 municipios del Estado de México (Edomex), con el fin de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. A continuación te dejamos la lista completa:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Las restricción solo aplica de las 5:00 de la madrugada hasta las 22:00 horas, y todos los vehículos con entradas y salidas a la Zona Metropolitana del Valle de México deberán respetar el Hoy No Circula.