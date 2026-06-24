¿Cambios por el México vs. Chequia? Así opera el Hoy No Circula este 24 de junio

Si este miércoles 24 de junio planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o alguno de los municipios conurbados del Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula mantiene sus restricciones habituales con el propósito de disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a una mejor calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Como ocurre cada semana, las limitaciones dependen del color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación del vehículo. No respetar estas disposiciones puede derivar en una sanción económica que supera los dos mil pesos.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 24 de junio?

Para este miércoles 24 de junio, deberán suspender su circulación los automóviles que cumplan con las siguientes características:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica desde las 05:00 horas y concluye a las 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Estos vehículos sí pueden circular por el Hoy No Circula

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones del Hoy No Circula. Entre las unidades exentas se encuentran:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la acreditación correspondiente.

Asimismo, los vehículos con placas foráneas deberán respetar las disposiciones vigentes cuando ingresen a la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. La sanción por circular cuando el vehículo tiene restricción equivale a 20 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de más de 2 mil y hasta más de 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar con anticipación si el automóvil tiene permitido circular antes de iniciar cualquier recorrido.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula

Además de la Ciudad de México, el Hoy No Circula opera en diversos municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Así funciona el calendario semanal

Las restricciones cambian diariamente según el color del engomado y la terminación de la placa:

