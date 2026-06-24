Monreal lanza advertencia a Félix Salgado: desafiar a Morena tendría un costo “irreparable”

El caos interno que Morena ha intentado contener volvió a asomarse rumbo a la elección de Guerrero; la posibilidad de que Félix Salgado Macedonio busque suceder a su hija, Evelyn Salgado, pese a los lineamientos del partido contra el nepotismo, provocó una de las advertencias más severas dentro del propio movimiento.

Ricardo Monreal aseguró que insistir en esa ruta significaría desafiar las decisiones de Morena y poner en riesgo la unidad del partido.

Monreal ve un riesgo mayor que una candidatura: la fractura de Morena

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal sostuvo que quienes representan a Morena tienen la obligación de respetar las decisiones internas y convertirse en ejemplo para la militancia.

A su juicio, mantener el interés por competir para relevar a su hija al frente del gobierno de Guerrero no fortalece al partido, sino que abre la puerta a que otros perfiles intenten desconocer los acuerdos internos cuando estos no favorezcan sus aspiraciones.

El legislador insistió en que las reglas aprobadas por Morena deben cumplirse, incluso cuando no exista todavía un impedimento constitucional para determinados casos.

Por ello, advirtió que una eventual confrontación entre Félix Salgado Macedonio y la dirigencia nacional podría tener consecuencias profundas para la organización política.

"El daño que se le cause políticamente a nuestra organización es irreparable", afirmó Monreal al referirse al escenario en el que el senador decida continuar con su intención de competir.

Las reglas de Morena chocan con los derechos políticos de Félix Salgado

A pesar de defender la postura del partido, Monreal reconoció que jurídicamente existe una vía para que Salgado Macedonio impugne cualquier negativa de Morena.

Explicó que el senador con licencia podría acudir al Tribunal Electoral argumentando una violación a sus derechos político-electorales, debido a que la Constitución todavía no le impide participar en una elección bajo el criterio de nepotismo.

Recordó que la reforma constitucional establece que esa prohibición comenzará a aplicarse hasta 2030, por lo que actualmente el obstáculo proviene únicamente de los lineamientos internos aprobados por Morena.

Incluso, desde un análisis estrictamente jurídico, Monreal consideró que el Tribunal difícilmente podría negarle ese derecho si el recurso se presenta bajo esos argumentos.

"No doy consejos", aclaró el legislador, aunque explicó que cualquier militante tendría la posibilidad de recurrir a esa instancia para defender sus derechos políticos.

También recordó que la entrada en vigor de la reforma constitucional fue resultado de una negociación política durante su aprobación en el Congreso.