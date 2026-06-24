Lilly Téllez señala a Morena de operar como “brazo legislativo de los cárteles”

La sesión de la Comisión Permanente volvió a encender el ambiente político en el Congreso. La senadora del PAN, Lilly Téllez, lanzó una intervención cargada de señalamientos directos contra Morena, a quienes acusó de mantener vínculos con el crimen organizado y de actuar, en sus palabras, como “brazo legislativo de los cárteles”.

Téllez responsabiliza a AMLO del fortalecimiento de estructuras criminales

La senadora dirigió parte de sus señalamientos hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que su postura frente a Estados Unidos habría estado relacionada con la defensa de actores políticos que, según ella, están vinculados al crimen organizado.

También retomó críticas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabilizó de haber permitido el fortalecimiento de estructuras criminales durante su gobierno. Estas afirmaciones formaron parte de un discurso sin matices, completamente confrontativo.

Adán Augusto López y Rubén Rocha Moya, en la mira de la senadora

En su intervención, Téllez también mencionó a distintos perfiles de Morena. Entre ellos, el senador con licencia Adán Augusto López y el gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes vinculó con presuntos encubrimientos.

Incluso incorporó en su discurso al exfuncionario Alfonso Romo, dentro de una narrativa que buscó ampliar el alcance de sus acusaciones.

Las declaraciones fueron emitidas desde la tribuna, en un contexto de fuerte intercambio político entre bancadas.

"Lo importante no es cuando nacieron, sino quién los llevó a la cúspide del poder, López Obrador desde su misma oficina, con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa, comprando precursores químicos a China para hacer droga", subrayó.

Seguridad y gobernabilidad, ejes del choque entre oposición y gobierno

El posicionamiento de la senadora panista se inscribe en un contexto de creciente confrontación política dentro del Congreso, donde los debates sobre seguridad, gobernabilidad y combate al crimen organizado se han convertido en uno de los principales ejes de disputa.

La dureza del lenguaje utilizado por Téllez volvió a poner sobre la mesa la tensión entre oposición y gobierno, en un escenario donde las acusaciones cruzadas han elevado el tono del debate público.

