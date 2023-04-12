¿Qué autos descansan el miércoles 12 de abril por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

La Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex) mantienen las restricciones vehiculares para ciertos tipos de autos de acuerdo con el programa Hoy No Circula, por lo que es importante mantenerte al tanto de cuáles son los coches que descansan para evitar multas, en especial si tienes placas foráneas o acabas de cambiar de holograma en la última verificación.

Para este miércoles 12 de abril, los carros que no circulan en la CDMX y Edomex son los de engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, siempre y cuando porten el holograma 1 o 2. Aquellos que cumplan estas restricciones tendrán que descansar desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan este miércoles 12 de abril en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en autos foráneos?

Si tienes placas fuera de la CDMX y Edomex, recuerda que todos tienen restricciones de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin excepciones; mientras que los miércoles no circulan todos aquellos con terminación de placas 3 o 4. Estas restricciones aplican desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, recuerda que además de la CDMX, hay 18 municipios cercanos del Edomex donde te pueden detener si circulas en tu día prohibido, los cuales enlistamos a continuación:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué coches sí pueden circular este miércoles 12 de abril por el Hoy No Circula?

Para este miércoles 12 de abril, los autos que sí tienen permitido circular son todos aquellos que porten el holograma "0" y "00", a los que se le suman los carros eléctricos e híbridos, tanto en la CDMX y Edomex, pero a los cuales también se añaden las siguientes excepeciones:



Los taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental). Coches de transporte escolar y de personal. Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios. Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

El Hoy No Circula aplica todos los días según tus placas, engomado y holograma; las motos están exentas salvo alerta máxima por Contingencia Ambiental|Azteca Noticias

Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula en CDMX

Además de que el auto podría ser remitido al corralón, si infringes el programa Hoy No Circula serás acreedor a una infracción, la cual asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo cual equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos; a lo que además se le suma el traslado al depósito del vehículo de aproximadamente 827 pesos.

¿Cómo saber si mi coche descansa hoy?

Mediante la página Hoy No Circula del Gobierno de México se especifican qué coches tienen que descansa. Solo tienes que ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula hoy, así que no pierdas la oportunidad de revisar bien si tu coche circula este miércoles 12 de abril.