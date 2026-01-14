Antes de salir de casa, revisa cómo Hoy No Circula del miércoles 14 de enero de 2026. Aquí te explicamos qué autos no circulan en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), las restricciones por placa y quiénes sí pueden transitar sin multa.

Es importante conocer qué autos no circulan, así como las excepciones vigentes y la multa por incumplir la restricción. A continuación te explicamos cómo quedó el programa este miércoles y en qué horario se aplica.

Hoy No Circula CDMX 14 de enero 2026: placas y holograma

Recuerda que algunos automóviles tienen restricciones para circular a lo largo del día. Este programa, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, busca reducir la emisión de contaminantes.

Las restricciones para el Hoy No Circula en la CDMX este miércoles se aplicarán en los autos que tengan la terminación de placas, engomado y holograma siguientes:



Color de engomado

Rojo



Último dígito numérico de la placa de circulación

3 o 4



Holograma

1 y 2

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Lista de autos exentos del Hoy No Circula en CDMX

El Reglamento de Tránsito de la CDMX enlista en el Artículo 47 los automóviles que están exentos de las restricciones, entre ellos:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica



Además de lo establecido, se encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos:

Tractores agrícolas



Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera



Motocicletas



Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.



Vehículos eléctricos.



Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico



Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico



Automotores con matrícula de demostración y/o traslado



Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente



Vehículos que porten Holograma “EXENTO”



Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental



Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental



Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad



Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros



Vehículos que porten placas para personas con discapacidad



Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano



Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula en CDMX? Horario y sanción

Las disposiciones vigentes señalan que el Hoy No Circula opera en un horario de 05:00 a 22:00 horas y es obligatorio para los vehículos que circulan en la CDMX y el Estado de México.

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA este año es de $117.31 pesos, por lo que la multa aún será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.