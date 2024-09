Estos son los autos que descansan con el Hoy No Circula el lunes 2 de septiembre en CDMX y Edomex

¡De regreso a la rutina! Si este lunes 2 de septiembre vas de camino al trabajo o a la escuela, toma tus precauciones y conoce los vehículos a los que les toca descansar por la aplicación del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y la zona courbado del Estado de México (Edomex).

En Fuerza Informativa Azteca, te decimos las restricciones del programa que te dice qué autos deben descansar y así evitar multas o complicaciones al momento de realizar algún trámite.

¿Qué automóviles descansan este 2 de septiembre en CDMX y Edomex?

Debido a que la calidad del aire se encuentra estable en la Ciudad de México y Estado de México (Edomex) no fue necesario activar el Doble Hoy No Circula, sin embargo algunos autos les tocará descansa este lunes 2 de septiembre.

¡Toma nota! Los autos que no pueden circular este 2 de septiembre, son los que portan engomado amarillo, con terminación de placas 5 y 6, y que tienen holograma de verificación 1 y 2, según lo que marca el calendario del programa Hoy No Circula.

El horario en el que NO podrán circular los automóviles es a partir de las 5:00 am hasta las 22:00 horas del mismo día. Por su parte, las unidades que estarán exentas de las restricciones este lunes 2 de septiembre en la CDMX y Edomex son:



Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Para poder realizar tramites vigentes relacionados con tu automóvil en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), es importante que el propietario no sea acreedor a multas y sanciones; por lo que es importante respetar el calendario del Hoy No Circula , pero en caso de NO hacerlo ¿de cuánto es la multa?



Multas en CDMX

La multa en la Ciudad de México por no cumplir con el Hoy No Circula va de de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual, define el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.

La UMA actualmente es de 108.57 pesos, por lo que la multa que tendrás que pagar va de los 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos.



Multa en Edomex

La multa en el Estado de México (Edomex) se establece en mil 460.80 pesos, pero esta puede llegar a 3 mil 257.10 pesos.

¿En qué zonas de la CDMX y Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México (CDMX), pero en el Estado de México, solo se aplica en 18 de los 125 municipios que conforman el Edomex: