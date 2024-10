¿Tu auto descansa hoy? Revisa el programa Hoy No Circula para este martes 8 de octubre

¡No salgas de tu casa sin estar informado! En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos los vehículos que no podrán circular hoy martes 8 de octubre por el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este programa nace en 1989 con el objetivo de prevenir y reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, de acuerdo con la Secretaría del Medioambiente capitalina. Por lo que en las 16 alcaldías y en algunos municipios conurbados del Edomex se establece un día de descanso obligatorio dependiendo del holograma y la terminación del número de placa.

¿Qué automóviles NO pueden circular este 8 de octubre?

Según el calendario de Hoy No Circula vigente en la capital y el Edomex, A partir de las 5:00 horas del martes 8 de octubre de 2024 los autos que cuentan con restricciones son:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Vehículos con holograma 1 y 2.

¡Recuerda! Los siguientes vehículos sí podrán circular durante este martes, a pesar de que sus placas sean las anteriores:



Hologramas 00 y 0

Vehículos híbridos y eléctricos

Autos de emergencias

Vehículos de transporte público

¿En qué parte de la CDMX y Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Toma nota! El Hoy No Circula en la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México (Edomex) solo se implementa en 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco Solidaridad

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que si no respetas el programa Hoy No Circula, serás acreedor a una multa según lo que establece el Artículo 7 del Reglamento de Tránsito; el cual establece que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones en zonas de movilidad sustentable.

En caso de no seguir las restricciones, los automovilistas serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual equivale de 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos, según lo que establece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).