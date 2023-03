¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula de este lunes 20 de marzo de 2023?

En este lunes de puente, no olvides consultar las restricciones de movilidad por el programa Hoy No Circula, ya que este 20 de marzo de 2023 se mantiene activo para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que a continuación te decimos qué autos descansan este día.

Según indica el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 20 de marzo los autos que no circulan son todos aquellos que cuenten con engomado amarillo y terminaciones de placa en 5 o 6, siempre y cuando proten el holograma 1 o 2.

Las restricciones del programa Hoy No Circula indica que estos coches tendrán prohibido circula a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 de la noche, tanto en la CDMX como en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué coches no circulan este lunes 20 de marzo?

Que tengan engomado amarillo.

Con terminación de placas 5 o 6.

Con los hologramas 1 o 2.

Todos los foráneos con terminación 5 o 6.

CAMe Programa Hoy no Circula: Los lunes los autos que descansan son los que tienen engomado amarilla, terminación de placas 5 y 6

¿Qué días no circulan los autos foráneos en CDMX?

Respecto a los autos foráneos, te recordamos que estos descansan un día a la semana en la CDMX según el último dígito de las placas y sin importar el engomado, además de que todos los coches foráneos tienen prohibido circular en un horario de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes, sin restricciones.

Para este lunes 20 de marzo, todos los foráneos con terminación de placas 5 o 6 deberán descansar de 5:00 a 22:00 horas, por lo que te recomendamos acatar estas indicaciones de la CAMe para evitar multas.

¿Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula?

Si circulas en un día prohíbido dentro de la CDMX, serás acreedor a una multa que asciende a casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, la sanción monetaria es de más de mil pesos, por lo que se recomienda acatar la reglamentación, tanto para autos foráneos como capitalinos.

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

Recuerda que el Doble Hoy No Circula solo se aplica cuando se activa alguna fase de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex. Para este lunes 20 de marzo, la contingencia permanece inactiva y no será necesario tomar en cuenta esta doble implementación del programa.

¿Aplica el Hoy No Circula en el Edomex?

Recuerda que hay 18 municipios del Edomex que están incluidos en el programa Hoy No Circula sin excepciones, por lo que para este 20 de marzo tampoco pueden circular los vehículos con engomado amarilla, terminación de placa 5 o 6, siempre y cuando cuente con holograma 1 o 2, pero solo en las siguientes demarcaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula en CDMX y Edomex para toda la semana:

De lunes a sábado hay restricciones para todos los autos y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado que posea el vehículo, por lo que para esta semana que recién comienza, a continuación te presentamos las limitaciones



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan, pues solo tienes que ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula hoy, así que no pierdas la oportunidad de revisar bien si tu coche circula este lunes 20 de marzo, un día de mucha actividad por ser el fin del puente por el natalicio de Benito Juárez.