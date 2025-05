Revelan causa de muerte de niño Erick Torbellín tras acudir a un campamento en Morelos

Erick Torbellín, menor de 13 años de edad quien murió tras acudir a un campamento en el estado de Morelos organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, perdió la vida a causa de los golpes que sufrió presuntamente por los instructores del plantel, el pasado 25 de abril de 2025.

Durante una conferencia de prensa, su madre Erika junto con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que el pequeño sufrió una congestión visceral. Además, se han abierto nuevas denuncias por agresiones cometidas hacia otros alumnos.

¿Por qué murió Erick Torbellín?

La necropsia reveló que al menor le provocaron una hemorragia en los dos pulmones, así como un colapso de sus vísceras y en el cerebro, debido a “los golpes contundentes de una persona, o con alguna arma u objeto”, contó su mamá Erika en conferencia de prensa.

Erika también narró que ella solo recibió una llamada de los profesores para decirle que su hijo tenía “desnivelados sus signos vitales y por eso se lo había llevado la ambulancia”.

Sin embargo, el pequeño a esa hora ya estaba prácticamente muerto, puesto que ya sabían lo que había pasado y solamente estaba intentando cubrirlo bajo el pretexto de que el niño tenía asma y falleció por una insolación.

Alessandra Rojo de la Vega expuso que la necropsia confirmó que el cadete Torbellín murió ahogado en su propia sangre, sus pulmones colapsaron por la brutal golpiza que recibió, como lo determinó la Fiscalía de Morelos. Por ello, rechazaron la versión de que el menor se cayó o murió por alguna enfermedad.

Por estos hechos fueron detenidos en el Estado de México (Edomex), los profesores Juan Carlos “N” y Angélica “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente.

Érick, alumno de 13 años de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, fue golpeado durante un campamento en #Morelos. La Fiscalía confirmó que fue una agresión. Su madre exige justicia por este crimen atroz.



Vía: @javiergardunotv pic.twitter.com/s9ysZZASQ1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2025

Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” niega golpiza contra Erick Torbellín

El representante legal de la academia militarizada aseguró que Érick no tuvo una muerte violenta ni por lesiones físicas, lo que contradice a la Fiscalía de Justicia de Morelos quien acusa al director Juan Carlos, y la responsable del campamento, Angélica, de homicidio calificado.

“Se desmiente categóricamente cualquier afirmación o especulación que vincule este hecho a un homicidio o alguna conducta dolosa atribuida al personal docente o administrativo de esta institución”, afirmó Iván Peña, asesor jurídico de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”.

Por su parte, Rojo de la Vega reveló que tras darse a conocer el caso de Erick, se han registrado nueve denuncias de los alumnos presentes en el campamento y quienes, señaló, también son víctimas del tratos inhumanos.

A esto se suman otros 10 alumnos de diferentes grados que están procediendo en la Fiscalía General de Justicia de CDMX por haber sido víctimas de violencia en la escuela.

¿Qué pasó con Erick? Niño que murió en un campamento de escuela militar en Morelos

Academia militarizada no estaba afiliada a la SEP

Durante la conferencia se indicó que hay alumnos presuntamente no inscritos debidamente ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Las inscripciones de estas niñas y niños son fraudulentas, niños fantasmas, matriculas falsas, un fraude puro”. La alcaldesa añadió que la institución funciona desde 2022, pero no cuenta con programa interno de Protección Civil.

Elizabeth, mamá de una de 10 años que estuvo presente en el campamento con Erick Torbellín, dijo en la misma conferencia de prensa que su hija fue violentada.

“Mis dos pequeños, uno de preescolar y uno de primaria, el día viernes me confirmó la SEP que las boletas (escalares) son falsas porque únicamente eran documentos internos de la academia, mis hijos no tienen matrícula, no están registrados ante la SEP y aun la Academia tiene el cinismo de exigirme colegiaturas de mayo”, denunció.