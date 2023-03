Qué autos descansan por Hoy No Circula este viernes 17 de marzo en CDMX y Edomex

Este fin de semana será largo para los mexicanos, por lo que si tienes pensado salir de viaje, no olvides consultar antes el programa Hoy No Circula, pues para este viernes 17 de marzo no habrán restricciones en los autos que descansan y el fin de semana habrá que estar apegado al reglamento establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Para este viernes 17 de marzo los autos que no circulan son todos los que tengan engomado azul, y terminación de placa 9 y 0; siempre y cuando porten el holograma 1 o 2 en su vehículo. Todos los autos con estas especificaciones tendrán prohibido circular en las 16 alcaldías de la CDMX, además de los 18 conurbados del Edomex.

¿Qué coches no circulan hoy viernes 3 de marzo?

Coches con engomado azul .

. Terminación de placa 9 o 0.

Con holograma 1 o 2.

Autos foráneos con terminación de placa 9 y 0.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el viernes 17 de marzo

Respecto a los autos foráneos, te recordamos que estos descansan un día a la semana en la CDMX según el último dígito de las placas y sin importar el engomado, además de que todos los coches foráneos tienen prohibido circular en un horario de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes, sin restricciones.

Para este viernes, si la placa del coche termina en 9 o 0, sin importar el engomado, no podrá circular desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿De cuánto es la multa por Hoy No Circula en CDMX?

Lo mejor es seguir las restricciones por el programa Hoy No Circula, pues la multa por no cumplir asciende a casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, la sanción monetaria es de más de mil pesos, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y apegado a los horarios establecidos por la CAMe.

De igual forma, vale la pena recordar que para este viernes NO hay Doble Hoy No Circula en el Valle de México, solo se aplica cuando hay un aviso de Contingencia Ambiental por parte de la CAMe, la cual está inactiva para mañana 17 de marzo.

¿En el Edomex aplica el Hoy No Circula este viernes?

Respecto a los municipios del Edomex que están incluidos en el programa Hoy No Circula, este 17 de marzo tampoco pueden circular los vehículos con engomado azul, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 o 2, pero solo en las siguientes demarcaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Según los objetivos del programa Hoy No Circula, las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.

A eso se le añade las limitaciones adicionales de restricciones en periodos de contingencia ambiental que varían según su grado de severidad.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Secretaría del Medio Ambiente Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino para el 18 de marzo de 2023

Recuerda que el fin de semana también hay No Circula y no hay cancelaciones por haber puente, por lo que te recordamos que para este sábado 18 de marzo, los autos que no circulan son todos los que tengan holograma 1 y terminación de placa IMPAR; además de todos los de holograma número 2.

De igual forma, el horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, por lo que será desde las 5:00 y hasta a las 22:00 horas. Solamente el domingo es el día en que se suspende el programa.