Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Estos autos descansan el 13 de abril de 2024

El Hoy No Circula estará vigente este sábado 13 de abril de 2024 en la CDMX y el Estado de México; conocer estas restricciones evitará que los automovilistas reciban una multa durante su trayecto en la capital.

Por tratarse del segundo sábado del mes, los cambios aplicarán para aquellos automovilistas con números pares, así como para los automovilistas holograma 2, pero también habrá vehículos que librarán las restricciones dependiendo el modelo de la unidad y el holograma.

¿Qué autos descansan este sábado 13 de abril de 2024?

Las reglas vigentes del programa Hoy No Circula establecen que para el 13 de abril de 2024 los autos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

¿Qué autos sí circulan el segundo sábado del mes de abril?

Habrá vehículos que tendrán excepciones como parte del Hoy No Circula para este sábado 13 de abril en la CDMX y el Edomex, pero aquellos con estas características:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminan en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

¿En qué municipios del Edomex se encuentra vigente el programa Hoy No Circula Sabatino?

El programa que surgió con el fin de reducir la contaminación en el valle de México también se encuentra vigente en el Estado de México, pero solo en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay contingencia ambiental este sábado 13 de abril de 2024?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha detectado niveles superiores a los límites máximos para decretar una contingencia ambiental que obligaría a establecer el doble Hoy No Circula en la CDMX y en municipios del Estado de México, el cual afectaría a más automovilistas.