Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex este sábado 27 de mayo 2023

¿Estarás de visita en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 27 de mayo de 2023; te decimos que terminación de placas descansa por ser el cuarto sábado del mes.

Último sábado del mes y el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana.

Toma precauciones y recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula Sabatino son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

¿Qué autos NO circulan hoy sábado 27 de mayo 2023 en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que el cuarto sábado del mes los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:

Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan el cuarto sábado del mes?

Por otro lado, los vehículos que SÍ CIRCULAN el cuarto sábado del mes en la capital del país y Edomex sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:

Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Hay Doble Hoy No Circula este 27 de mayo de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado 13 de mayo de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿Cómo puedo saber qué día no circula mi coche en la CDMX y Edomex?

El programa se encuentra activo de lunes a sábado y para verificar si tu vehículo puede circular o deberá descansar el día de hoy o cualquier otro día de la semana Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, pone a disposiciones de los automovilistas el calendario del Programa Hoy No circula:

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿Cómo funciona el Programa No Circula para vehículos foráneos?

En los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México también aplica el programa Hoy No Circula Sabatino, pero de forma distinta, por ejemplo descaran los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

De igual forma, aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones para los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.