Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿qué vehículos descansan este lunes 19 de junio?

Un nuevo inicio de semana y un nuevo inicio para el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y Estado de México. Si tienes pensando circular por zonas del Valle de México, toma nota porque Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice que terminación de placas y holograma deberán descansar este lunes 19 de junio de 2023.

¡Que no te agarren en curva! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

Estos carros descasan el lunes 19 de junio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los lineamientos que marca el programa Hoy No Circula este lunes 19 de junio de 2023 en el Valle de México, son que NO podrán circular todos aquellos vehículos con las siguientes características:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula?

Las restricciones del Hoy No Circula se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionar en caso de evadir el programa.

Antes de salir de casa te recomendamos verificar si tu automóvil debe o no descansar este lunes 19 de junio, ya que puede exentar el programa solo en caso de que cuenten con:



Hologramas 0 y 00.

Taxis: circulan de 5:00 a las 10:00 horas.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿Cómo saber si mi auto puede circular en la CDMX o Edomex?

¡Evita multas! El programa se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas, horario en que las autoridades podrían infraccionarte si tu vehículo se encuentra circulando en un día prohibido, por ello consulta el calendario Semanal del programa Hoy No Circula en el Valle de México:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Toma en cuenta que si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes 19 de junio de 2023?

¡Circula con tranquilidad! Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este lunes 19 junio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.