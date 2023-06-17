Hoy No Circula Sabatino: ¿qué vehículos descansan este sábado 17 de junio en CDMX y Edomex?

¿Estarás en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo y para evitar multas Fuera Informativa Azteca te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar este 17 de junio.

¡Que no te agarren en curva! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en las 16 delegaciones de la CDMX así como en gran parte del Edomex. Si tienes holograma 1 y 2 o tu auto es foráneo, debes permanecer atento a las restricciones vehiculares.

¿Qué carros no circulan el tercer sábado del mes?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 17 de junio de 2023, por ser el tercer sábado del mes, los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué vehículos SÍ pueden circulan este sábado 17 de junio de 2023?

Por otra parte, los vehículos que SÍ CIRCULAN el este 17 de junio en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción por el programa Hoy No Circula Sabatino son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino para autos foráneos?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo descaran los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana (am)

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

En tanto, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cuál es la multa si me detienen en Hoy No Circula Sabatino?

Las multas por evadir el Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Recuerda que las restricciones se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionar en caso de evadir el programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 17 de junio de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado 17 junio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.