¿Qué autos descansan el 23 de noviembre? Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex

¡Atención automovilistas! El fin de semana por fin llegó y es una buena oportunidad para pasear con la familia, amigos o en pareja, pero si planeas hacerlo en tu automóvil, aquí te compartimos las restricciones del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para este sábado 23 de noviembre.

Recuerda que no respetar este programa vehicular te hará acreedor a una multa por no cumplir con el Reglamento de Tránsito , en donde se estipula cuánto es el monto que tienes que pagar. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos los detalles sobre el Hoy No Circula sabatino de mañana.

¿Cuánto es la multa por no respetar Hoy No Circula 2024?

El Artículo 7 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los conductores de vehículos motorizados tienen que acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Recuerda que no cumplir con lo establecido o que los automóviles emitan humo contaminante, sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados circulan en un día que no se puede, los conductores deberán pagar una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA actualmente es de 108.57 pesos, por lo que deberás pagar de 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos por no respetar el Hoy No Circula.

Hoy No Circula en CDMX 23 de noviembre de 2024

Los automóviles que tienen que descansar este sábado 23 de noviembre por la implementación del Hoy No Circula son aquellos que tengan las siguientes características:



Terminación de placa 0,2,4, 6 y 8

Holograma 1

Holograma 2

El programa Hoy No Circula se aplica en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas. Los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones.

El programa Hoy No Circula del sábado 11 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación par. | Sitio oficial Sedema

Automóviles que descansan en Edomex el 23 de noviembre

En la Ciudad de México el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México solo en 18 municipios, y estos son: