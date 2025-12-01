Edomex amplía el Hoy No Circula en 2026: estos 22 municipios se suman a las multas

A partir del 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula en el Estado de México (Edomex) se amplía a 22 municipios más, con el fin de mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Si bien el programa ya estaba vigente en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST), los automovilistas se encontraban en un período de socialización, en el cual no se aplicaban sanciones por circular en días restringidos.

Sin embargo, a partir del próximo año, los elementos de seguridad vial ya pueden imponer multas a quienes incumplan las restricciones o no cuenten con la verificación.

¿Qué municipios se suman al Hoy No Circula en 2026?

De manera oficial, el programa completo entra en vigor en los siguientes municipios:

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez Calimaya Chapultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río Texcalyacac Atizapán Tianguistenco Capulhuac Xalatlaco

Cabe recordar que el programa ya incluye a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprende los municipios de:



Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las restricciones también aplican a los vehículos con placas foráneas que circulen por esta entidad. Esto significa que, en caso de activarse el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, todas las zonas deberán apegarse a las medidas, sin excepción.

¿A quién aplica el Hoy No Circula en Edomex?

Las restricciones se aplican en un horario de lunes a sábado de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas. El calendario suele cambiar según la terminación de placa y color de engomado; especialmente el Hoy No Circula sabatino.



Lunes: Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6

Martes: Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8

Miércoles: Engomado color rojo y placas 3 y 4

Jueves: Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2

Viernes: Engomado color azul y placas 9 y 0

Los sábados la regla depende de si la placa es impar o par, y todos los vehículos con holograma 2 también tienen restricciones.

Autos exentos del Hoy No Circula en Edomex a partir de 2026

Los autos con hologramas D, E, Cero “0” y Doble Cero “00”, así como ambulancias, bomberos, policía, transporte escolar y servicios funerarios, están exentos del programa Hoy No Circula.

Si no te encuentras en esta lista y circulas en un día no permitido, deberás pagar una multa de 20 a 30 veces la UMA, equivalente aproximadamente a 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos. Cabe destacar que la UMA se actualizará en 2026, por lo que el monto de la sanción podría variar.

En lo que el programa entra en vigor, autoridades recomiendan:



Verifica tu vehículo en tiempo y forma.

Evita circular en tu día restringido.

Mantén tu auto en buen estado.