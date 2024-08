¿Vas a usar tu automóvil mañana para ir al trabajo, escuela o casa? Ten en cuenta que hay algunos vehículos descansan debido al Hoy No Circula que se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex).

Aquí en Fuerza Informativa Azteca (FIA) puedes conocer los detalles sobre qué automóviles no pueden circular este viernes 30 de agosto en ambas entidades para que tomes tus precauciones y no salgas a la calle y termines pagando una multa por no respetar dicho programa.

¿Qué autos sí pueden circular este viernes?



El programa Hoy No Circula, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

Aunque el Hoy No Circula también establece que hay vehículos que están exentos de estas medidas, y los automóviles que sí pueden circular este viernes son:



Motocicletas

Tractores

Vehículos eléctricos e híbridos de categoría I y II

Con matrícula de auto antiguo o clásico

Taxis

De servicios urbanos (emergencias, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental, entre otros)

Transporte escolar y de personal

De servicios funerarios

¿Qué autos descansan el viernes 30 de agosto por el Hoy No Circula?

Los vehículos que descansan mañana son aquellos que tengan:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En el Valle de México, existe una multa para los conductores que no respeten el Hoy No Circula, tanto en CDMX como en el Edomex. La sacnión correspondiente es:



CDMX

La multa varía entre los mil 924 y dos mil 886 pesos

La multa varía entre los mil 924 y dos mil 886 pesos Edomex

La sanción es de dos mil 171 a tres mil 257 pesos

Recuerda que el calendario del programa Hoy No Circula cambia todos los días, y para que te agarre por sorpresa, aquí te lo compartimos:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.