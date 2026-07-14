El error que podría costarte más de 3 mil pesos este miércoles 15 de julio por el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este miércoles 15 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán tomar previsiones antes de salir de casa para evitar multas o el envío de su vehículo al corralón.

Esta medida ambiental, aplicada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), busca reducir las emisiones contaminantes generadas por los automóviles que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México. Su operación es permanente y se basa en un calendario semanal que determina qué vehículos deben suspender su circulación de acuerdo con el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 15 de julio?

Con base en el calendario oficial del programa, este miércoles 15 de julio deberán permanecer fuera de circulación los vehículos que cuenten con las siguientes características:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica desde las primeras horas del día y se mantiene durante el horario establecido por el programa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la documentación del vehículo y confirmar si está sujeto a la restricción antes de emprender cualquier traslado.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué autos sí pueden circular sin restricciones?

No todos los vehículos están obligados a respetar el Hoy No Circula. Existen unidades que, por sus características o tecnología, están exentas del programa y pueden transitar con normalidad.

Entre ellas se encuentran:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y servicios médicos.

Algunos vehículos con permisos ambientales vigentes.

Estas unidades pueden circular sin importar el día que marque el calendario, salvo que se emita alguna contingencia ambiental con restricciones extraordinarias.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Así funciona el calendario semanal del Hoy No Circula

El programa opera de manera rotativa durante toda la semana para distribuir las restricciones entre los distintos vehículos.

El calendario queda de la siguiente manera:



Lunes : engomado amarillo, terminación 5 y 6.

: engomado amarillo, terminación 5 y 6. Martes : engomado rosa, terminación 7 y 8.

: engomado rosa, terminación 7 y 8. Miércoles : engomado rojo, terminación 3 y 4.

: engomado rojo, terminación 3 y 4. Jueves : engomado verde, terminación 1 y 2.

: engomado verde, terminación 1 y 2. Viernes: engomado azul, terminación 9 y 0.

Conocer este esquema permite a los conductores planificar sus traslados y evitar contratiempos durante la semana.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede salir caro. Los automovilistas que circulen cuando su vehículo tiene restricción se exponen a una sanción económica de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa más de 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Además de la multa, las autoridades pueden ordenar que el automóvil sea trasladado al corralón, lo que implica pagar también los costos correspondientes por arrastre y resguardo de la unidad.