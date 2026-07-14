Los audios siguen persiguiendo a Marina del Pilar; oposición exige que dé la cara

La presión política sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, volvió a escalar tras la difusión de nuevos audios que reavivaron los cuestionamientos sobre la cancelación de su visa americana; lo que comenzó como una controversia por esa decisión migratoria ahora provocó un choque directo en la Cámara de Diputados, donde la oposición exigió explicaciones públicas sobre las gestiones que habría realizado la mandataria.

La confrontación ocurrió luego de que se conocieran conversaciones atribuidas a la gobernadora, cuyo contenido ha generado nuevas preguntas sobre las personas con las que mantenía comunicación y el propósito de las gestiones relacionadas con su situación en Estados Unidos. En respuesta, legisladores de oposición pidieron transparencia, mientras que la bancada oficialista sostuvo que, hasta ahora, los audios no acreditan la comisión de algún delito.

Kenia López exige que Marina del Pilar responda a los cuestionamientos

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el caso ya no gira únicamente en torno a la cancelación de una visa, sino que también plantea dudas sobre un posible uso de información relacionada con las mesas de seguridad de Baja California.

La legisladora señaló que la gobernadora debe explicar con quién sostuvo las conversaciones difundidas, si buscaba únicamente recuperar su visa o conocer si existía alguna investigación en su contra en Estados Unidos, por qué le fue retirada, si enfrenta algún procedimiento en ese país y si las autoridades mexicanas tenían conocimiento de esas gestiones.

☝️Diputados se enfrentan por los audios de Marina del Pilar (@MarinadelPilar)



Mientras @kenialopezr exige que transparente con quién pacta y qué gestiones realiza, @RicardoMonrealA salió en defensa de la gobernadora y le recomendó demandar por espionaje.



Vía @maxi_pelaezp pic.twitter.com/wX0hwS5U1j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

Asimismo, indicó que la contratación de un abogado especializado en delitos financieros, corrupción y lavado de dinero no constituye una prueba de irregularidades, aunque consideró indispensable aclarar el motivo de esa contratación y confirmar que se realizó con recursos privados.

"Ya pasamos de buscar recuperar una visa a posiblemente poner en riesgo la seguridad de los mexicanos, empezando por la de su estado", indicó.

Morena defiende a la gobernadora y Monreal apunta al espionaje

En contraste, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el contenido de los audios justifique pedir la separación del cargo de Marina del Pilar.

El legislador sostuvo que el caso no puede compararse con la investigación abierta en Chihuahua por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado sin autorización del Gobierno de México, ya que, según explicó, en Baja California no existen elementos que acrediten una situación similar.

Monreal aseguró que, si la gobernadora fue víctima de espionaje, ese hecho debe investigarse y advirtió que incluso podrían difundirse más grabaciones en los próximos días.