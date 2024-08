¿Te toca descansar? Esto indica el Hoy No Circula para el sábado 10 de agosto en CDMX y Edomex

Llegó el fin de semana, por eso no te confíes y revisa si tu auto circula este sábado 10 de agosto, pues el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y de no respetarlo, podrías recibir una cuantiosa multa.

Antes de continuar, debes tomar en cuenta que este sábado es el segundo del mes, por lo que se aplican cambios en el calendario para los vehículos con números pares, así como los hologramas 2. Recuerda que también hay autos que se librarán de las restricciones, dependiendo del holograma y el modelo.

¿Qué autos descansan este sábado 10 de agosto de 2024?

El programa Hoy No Circula señala que para este 10 de agosto de 2024 los autos que descansan son los que cumplan con las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

¿Te salvas del Hoy No Circula hoy sábado 10 de agosto?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este sábado 10 de agosto de 2024 habrá excepciones en las alcaldías de la CDMX y los municipios del Edomex. Aquí te decimos quiénes tendrán permiso de circular.



Holograma 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminan en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

¿En qué municipios del Edomex aplica el programa Hoy No Circula Sabatino?

Con el fin de disminuir las partículas contaminantes en el aire del Valle de México, el programa Hoy No Circula también aplica en algunos de los municipios del Edomex, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Así que ya lo sabes, no te olvides de revisar diariamente el calendario, en caso de que se active la Contingencia Ambiental.