Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Estos vehículos descansan este 6 de septiembre

¡Que no te agarren en curva! Si circulas en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este miércoles 6 de septiembre, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula estará activo. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué terminación de placas y holograma debe descansar para que evites multas.

Recuerda que por evadir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) la multa puede ir arriba de los 2 mil pesos , además del valor extra que cobren por trasladar tu auto al corralón, así que más vale verificar las condiciones del Hoy No Circula antes de salir.

¿Qué autos deben descansar este 6 de septiembre en el Valle de México?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este 6 de septiembre de 2023, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿En qué partes del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Las zonas en las que aplican las mismas restricciones y horarios que en la CDMX, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo saber si puedo circular el resto de la semana en CDMX y Edomex?

¡Mucho ojo! El programa se encuentra vigente de lunes a sábado desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con restricciones para los vehículos de las siguientes características:



Los lunes : engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

: engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Qué autos pueden exentar el programa Hoy No Circula en el Valle de México?

Hay algunos vehículos que podrán exentar el programa Hoy No Circula, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad en la Ciudad de México y las zonas del Edomex antes mencionadas:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

¡Toma precauciones! Si no respetas las restricciones del Hoy No Circula cualquier día de la semana, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.