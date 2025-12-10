Hoy No Circula: ¿Qué autos deben descansar este miércoles 10 de diciembre?

Para este miércoles 10 de diciembre, las autoridades de tránsito recuerdan por medio del programa Hoy No Circula , que ciertos vehículos tienen prohibido transitar por la Cdmx y el Estado de México en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Esta medida incluye a:

Autos con engomado color rojo .

. Unidades con terminación de placa numérica 3 y 4 .

. Vehículos que porten holograma de verificación 1 o 2.

Es importante destacar que estas limitaciones también se extienden a vehículos con placas foráneas que no cuenten con un pase turístico vigente. Por el contrario, las motocicletas quedan totalmente excluidas de estas prohibiciones y pueden circular libremente.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Hoy No Circula en Cdmx y Edomex

Desde su implementación, el Hoy No Circula ha buscado mitigar el impacto ambiental en toda la Ciudad de México, abarcando sus 16 alcaldías sin distinción. Sin embargo, la cobertura en el Estado de México ha crecido significativamente; a los 18 municipios originales se sumaron 22 más a partir de julio de 2025.

Las regiones mexiquenses sujetas a la norma se dividen de la siguiente manera:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Incluye municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Chalco, entre otros.

Incluye municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Chalco, entre otros. Valle de Toluca (ZMVT): Abarca Toluca, Metepec, Lerma y Zinacantepec, entre otros.

Abarca Toluca, Metepec, Lerma y Zinacantepec, entre otros. Zona de Santiago Tianguistenco (ZMST): Comprende localidades como Capulhuac y Xalatlaco.

Calidad del aire en la Cdmx y Edomex

Afortunadamente, para este miércoles no se ha determinado la activación del Doble Hoy No Circula. Esto se debe a que los índices de calidad del aire se han reportado como moderados en la región.

Las autoridades ambientales activan la Fase 1 de Contingencia únicamente cuando las concentraciones de partículas contaminantes exceden los límites de seguridad para la salud.

El calendario del Hoy No Circula para toda la semana en CDMX y Edomex

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Ignorar las disposiciones del Hoy No Circula conlleva repercusiones financieras significativas para los conductores. Las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), estableciéndose sanciones que van desde las 20 hasta las 30 UMAS.

Dado que el valor actual de la UMA sitúa la multa base en aproximadamente 2 mil 000 pesos, los infractores podrían terminar pagando hasta 3 mil 000 pesos por circular en días restringidos. Estas medidas son fundamentales para incentivar el respeto a la normativa ambiental y garantizar el bienestar colectivo.