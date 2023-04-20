¿Qué carros descansan el jueves 20 de abril por el Hoy No Circula de CDMX y Edomex?

Si tu coche obtuvo el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular, te recomendamos familiarizarte con el calendario del programa Hoy No Circula, el cual está activo de lunes a sábado y que involucra fuertes sanciones económicas en caso de infringirlo, por lo que a continuación te decimos qué coches descansan este jueves 20 de abril, tanto en la Ciudad de México, como Estado de México.

Los autos que no circulan este jueves son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2, ya que es el que marca las restricciones a lo largo de los días. Estos coches no podrán andar desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

Respecto a los autos foráneos, es decir, con placas fuera de la CDMX y Edomex, estos coches tienen restricciones todos los días sin importar el engomado ni placas, ya que no pueden circular entre las 5 y las 11 de la mañana; mientras que todos lo que tengan terminación de placas en 1 o 2 no podrán circular entre 5:00 y 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el jueves 19 de abril?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Estos son los autos que descansan el jueves 31 de agosto

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

Es importante respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente.

Te recordamos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma "0" y "00" pueden circular con confianza este jueves 20 de abril.

Hoy No Circula Sabatino para el sábado 22 de abril

Recuerda hay Hoy No Circula Sabatino, y para este sábado 22 de abril, los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número PAR (2, 4, 6 y 8), siempre y cuando tengan holograma número 1; mientras que los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

Estas restricciones también aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que si corresponde, puedes empezar a planear tu fin de semana sin la posibilidad de utilizar tu vehículo.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en el Estado de México?

La zona conurbada del Estado de México a la CDMX también aplica para el Hoy No Circula, pues se tiene establecido que 18 municipios son los espacios donde puedes ser detenido si cuentas con algunas de las características mencionadas anteriormente. Estas son las 18 demarcaciones del Edomex donde no puedes circular si te toca descanso.

