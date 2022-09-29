Coches con Hoy No Circula el jueves 29 de septiembre en CDMX y Edomex

Para este jueves 29 de septiembre las restricciones del Hoy No Circula aplica para los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, las restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los coches que exentan las restricciones del Hoy No Circula el jueves 29 de septiembre son aquellos vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.

Las restricciones del Hoy No Circula aplican de las 5:00 a las 22:00 horas del jueves 29 de septiembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula el jueves 29 de septiembre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de 1,460 pesos.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para el jueves 29 de septiembre es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

Sábado 24 de septiembre: vehículos con holograma 1, terminación de placa PAR, además de los vehículos con terminación 2 y foráneos.

Los domingos el programa Hoy No Circula suspende su operación y se reanuda los días lunes.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/8jhQsxYjAH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 25, 2022

Calendario Hoy No Circula septiembre 2022

Viernes 30 de septiembre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del programa Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.