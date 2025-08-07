Hoy No Circula jueves 7 de agosto; ¿cómo está la calidad del aire y qué autos descansan?

¡Sin cambios! El programa Hoy No Circula opera con normalidad este jueves 7 de agosto de 2025, tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex), incluido Santiago Tianguistenco y Toluca.

Si planeas salir con tu auto este jueves, toma en cuenta los vehículos con restricciones:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Para este jueves no hay contingencia ambiental activa y la calidad del aire se mantiene en niveles estables, de acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Debido a la temporada de lluvias, en las últimas semanas se ha registrado una calidad del aire moderada, por lo que la presencia de partículas como PM10 y PM2.5 no representan un riesgo para la salud.

¿Por qué mejora? Las precipitaciones ayudan a limpiar la atmósfera al arrastrar las partículas contaminantes hacia el suelo, reduciendo así su concentración en el aire.

Además, las temperaturas más frescas durante este período disminuyen la formación de ozono troposférico, un contaminante que suele incrementarse durante las temporadas de sequía extrema.

En caso de tener dudas, recuerda que puedes monitorear las 24 horas el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, donde en tiempo real se informa sobre la presencia de contaminantes en el aire.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

¡No te arriesgues! Si un automóvil restringido es detectado circulando en el Valle de México, el conductor podría enfrentar una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a aproximadamente 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos.

Para evitar sanciones mayores porque se te “olvido”, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el calendario completo de las restricciones:



Lunes, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes, engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.