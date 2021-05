Hoy No Circula para el lunes 10 de mayo en CDMX y Edomex

El calendario del Hoy No Circula indica que este lunes 10 de mayo los vehículos que descansan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en la zona metropolitana del Estado de México (Edomex).

El Hoy No Circula no aplica para los vehículos con holograma 00 y 0, además de eléctricos e híbridos. El Hoy No Circula está vigente de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

La multa por no acatar el Hoy No Circula es de mil 737 a dos mil 606 pesos.

Hoy No Circula para vehículos foráneos

Los vehículos foráneos con placas extranjeras no circulan conforme a la terminación de la placa de lunes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en CDMX y Edomex, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Calendario Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Martes 11 de mayo: engomado engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Miércoles 12 de mayo: engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, Holograma 1 y 2.

Jueves 13 de mayo: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 14 de mayo: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Sábado 15 de mayo: vehículos con holograma 1, terminación de placa IMPAR 1, 3, 5, 7 y 9, además de todos los del holograma 2.

El domingo 16 de mayo el programa se suspende.

Este calendario puede estar sujeto a cambios, dependiendo de las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Verificación vehicular en CDMX y Edomex

Durante mayo los vehículos que deberán realizar la verificación vehicular son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 o 2, así como los del engomado rojo, terminación placa 3 o 4, tanto en la CDMX como en el Edomex.

