¡Evita multas y corralón! Activan Hoy No Circula este lunes 18 de mayo en CDMX y Edomex; ¿quiénes no pueden salir?

Con el objetivo de reducir la contaminación y evitar altos niveles de mala calidad del aire, el programa Hoy No Circula se mantendrá activo este lunes 18 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México; por ello, miles de automovilistas deberán revisar placas, holograma y engomado antes de salir para evitar multas que pueden superar miles de pesos.

La restricción vehicular aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y contempla sanciones económicas, además del posible envío del automóvil al corralón en caso de incumplimiento.

¿Qué autos no circulan este lunes 18 de mayo en CDMX y Edomex?

Este lunes no podrán circular los vehículos con:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La medida aplica en todas las alcaldías de la CDMX y en municipios conurbados del Estado de México incluidos dentro del programa ambiental.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

El Hoy No Circula inicia a las 05:00 de la mañana y concluye a las 22:00 horas; fuera de ese horario, los vehículos pueden circular normalmente, siempre y cuando no exista contingencia ambiental.

Este punto suele generar dudas entre conductores, especialmente durante días laborales con alta carga vehicular.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando el programa lo prohíbe puede derivar en multas de entre 20 y 30 UMA; actualmente, eso representa aproximadamente entre 2 mil 300 y 3 mil 500 pesos.

Además del pago económico, autoridades pueden enviar el automóvil al corralón, lo que aumenta el gasto por arrastre y resguardo.

¿Quién puede aplicarte la multa?

En la Ciudad de México, únicamente agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están autorizados para sancionar.

En el Estado de México, la infracción puede ser levantada por elementos de tránsito estatal o municipal, dependiendo de la vialidad donde ocurra la falta.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en toda la CDMX y en municipios mexiquenses como:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Toluca

Lo más importante antes de salir

Antes de arrancar tu auto este lunes 18 de mayo, revisa placas, holograma y engomado; una rápida verificación puede evitar multas, pérdida de tiempo y el traslado del vehículo al corralón.