Si tu auto tiene estas placas, no podrás circular este lunes 23 en CDMX y Edomex: Hoy No Circula

Este lunes 23 de marzo, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2 en la Ciudad de México y el Estado de México.

La restricción estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas , por lo que durante ese periodo estos autos no podrán circular en las calles del Valle de México; de no respetarse, se puede aplicar una multa.

De acuerdo con el calendario oficial, la medida se mantiene sin cambios para este inicio de semana y aplica tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en municipios conurbados del Edomex.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Qué autos sí pueden circular hoy?

Quedan exentos los vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos, híbridos y unidades destinadas a servicios esenciales. Estos pueden circular con normalidad durante todo el día.

Para el resto de los conductores, verificar el holograma y la terminación de placas antes de salir es clave para evitar sanciones.

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¿Quién puede multarte por no respetar el Hoy No Circula?

Una de las dudas más frecuentes entre automovilistas es quién puede aplicar sanciones. En la Ciudad de México, únicamente los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están facultados para levantar infracciones.

En el Estado de México, la aplicación depende de la vialidad: Las multas pueden ser impuestas por elementos de tránsito estatal cuando se trata de vías de su competencia, o por policías municipales si la infracción ocurre en calles bajo su jurisdicción.

Lo que debes considerar antes de salir

El programa Hoy No Circula opera de forma regular este lunes, por lo que revisar si tu vehículo está dentro de la restricción puede evitarte contratiempos desde temprano.

Si tu auto tiene engomado amarillo y placas 5 o 6 con holograma 1 o 2, lo recomendable es no circular durante el horario establecido.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas importantes. La multa va de 20 a 30 UMA , lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 346 y 3 mil 520 pesos .

A esto se suma el riesgo de que el vehículo sea remitido al corralón, lo que incrementa el costo total por arrastre y resguardo.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en toda la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México, donde la vigilancia es constante.

Entre las zonas con mayor supervisión se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca, puntos clave por su alta circulación vehicular.

Por ello, antes de salir, es recomendable verificar si tu vehículo tiene restricción, especialmente si planeas moverte entre CDMX y Edomex.