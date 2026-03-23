Saca tu Licencia Edomex en minutos y sin filas: Ubica hoy las unidades móviles más cercanas

Si necesitas sacar tu Licencia de conducir en el Edomex y no quieres perder horas en filas, ya puedes ubicar las unidades móviles más cercanas a tu casa y hacer el trámite más rápido; estas sedes temporales permiten obtener o renovar tu licencia sin saturación en oficinas.

Las unidades móviles de licencias en el Estado de México están activas esta semana en distintos municipios, con atención directa y sin necesidad de trasladarte largas distancias; en varios casos, el proceso se puede realizar en el mismo día si llevas tus documentos completos.

La clave está en saber exactamente dónde estarán HOY y qué necesitas llevar; ubicar la unidad correcta puede ahorrarte tiempo, filas y vueltas innecesarias, especialmente en zonas donde las oficinas tradicionales están saturadas.

¿Dónde estarán las unidades móviles de licencias en Edomex esta semana?

Durante la semana del 23 al 28 de marzo, las unidades móviles recorrerán distintos municipios del Edomex para que puedas tramitar tu licencia cerca de casa y sin filas.

23 de marzo



Nezahualcóyotl: Explanada Municipal (Av. Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte (estacionamiento)

Tenancingo: Frente al Palacio Municipal

San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal

Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González

24 de marzo



Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal

Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán (estacionamiento)

Zacualpan: Frente al Palacio Municipal

Acolman: Frente al Palacio Municipal

Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal

Nezahualcóyotl: Explanada Municipal

San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal

Tenancingo: Frente al Palacio Municipal

25 de marzo



Ecatepec: Jardines de Morelos

Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González

Toluca: Parque Seminario

Zacualpan: Frente al Palacio Municipal

Cocotitlán: Explanada Municipal

Nezahualcóyotl: Explanada La Bola

26 de marzo



Nezahualcóyotl: Explanada La Bola

Toluca: Santa Ana Tlalpatitlán

Coatepec Harinas: Frente al Palacio Municipal

Cocotitlán: Explanada Municipal

Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González

Tenancingo: Frente al Palacio Municipal

27 de marzo



Temascalcingo: Frente al Palacio Municipal

Nezahualcóyotl: Explanada La Bola

Cocotitlán: Explanada Municipal

Tenancingo: Frente al Palacio Municipal

San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal

28 de marzo



Coatepec Harinas: Frente al Palacio Municipal

Acolman: Frente al Palacio Municipal

Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal

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¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?

Si planeas sacar tu licencia en el Edomex durante marzo, estos son los costos vigentes para realizar el trámite en unidades móviles; tener claro el monto te evitará retrasos el día de tu cita:



Automovilista (Tipo A): $777

Motociclista (Tipo C): $777

Chofer particular (Tipo E): $1,017

Permiso provisional menores (Tipo B): $777

Permiso provisional menores (Tipo A): $3,694

Duplicado de licencia: $525

Antes de acudir, es indispensable hacer el pago correspondiente; si no llevas el comprobante, no podrás continuar con el trámite en la unidad móvil.