Saca tu Licencia Edomex en minutos y sin filas: Ubica hoy las unidades móviles más cercanas
Saca tu licencia Edomex en las unidades móviles cerca de casa; consulta sedes, costos y fechas para hacer el trámite rápido y sin filas esta semana.
Si necesitas sacar tu Licencia de conducir en el Edomex y no quieres perder horas en filas, ya puedes ubicar las unidades móviles más cercanas a tu casa y hacer el trámite más rápido; estas sedes temporales permiten obtener o renovar tu licencia sin saturación en oficinas.
Las unidades móviles de licencias en el Estado de México están activas esta semana en distintos municipios, con atención directa y sin necesidad de trasladarte largas distancias; en varios casos, el proceso se puede realizar en el mismo día si llevas tus documentos completos.
La clave está en saber exactamente dónde estarán HOY y qué necesitas llevar; ubicar la unidad correcta puede ahorrarte tiempo, filas y vueltas innecesarias, especialmente en zonas donde las oficinas tradicionales están saturadas.
¿Dónde estarán las unidades móviles de licencias en Edomex esta semana?
Durante la semana del 23 al 28 de marzo, las unidades móviles recorrerán distintos municipios del Edomex para que puedas tramitar tu licencia cerca de casa y sin filas.
23 de marzo
- Nezahualcóyotl: Explanada Municipal (Av. Chimalhuacán)
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte (estacionamiento)
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
- San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal
- Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González
24 de marzo
- Huehuetoca: Frente al Palacio Municipal
- Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán (estacionamiento)
- Zacualpan: Frente al Palacio Municipal
- Acolman: Frente al Palacio Municipal
- Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal
- Nezahualcóyotl: Explanada Municipal
- San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
25 de marzo
- Ecatepec: Jardines de Morelos
- Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González
- Toluca: Parque Seminario
- Zacualpan: Frente al Palacio Municipal
- Cocotitlán: Explanada Municipal
- Nezahualcóyotl: Explanada La Bola
26 de marzo
- Nezahualcóyotl: Explanada La Bola
- Toluca: Santa Ana Tlalpatitlán
- Coatepec Harinas: Frente al Palacio Municipal
- Cocotitlán: Explanada Municipal
- Santiago Tianguistenco: Andador Carlos Hank González
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
27 de marzo
- Temascalcingo: Frente al Palacio Municipal
- Nezahualcóyotl: Explanada La Bola
- Cocotitlán: Explanada Municipal
- Tenancingo: Frente al Palacio Municipal
- San Mateo Atenco: Frente al Palacio Municipal
28 de marzo
- Coatepec Harinas: Frente al Palacio Municipal
- Acolman: Frente al Palacio Municipal
- Atizapán de Zaragoza: Explanada del Palacio Municipal
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¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?
Si planeas sacar tu licencia en el Edomex durante marzo, estos son los costos vigentes para realizar el trámite en unidades móviles; tener claro el monto te evitará retrasos el día de tu cita:
- Automovilista (Tipo A): $777
- Motociclista (Tipo C): $777
- Chofer particular (Tipo E): $1,017
- Permiso provisional menores (Tipo B): $777
- Permiso provisional menores (Tipo A): $3,694
- Duplicado de licencia: $525
Antes de acudir, es indispensable hacer el pago correspondiente; si no llevas el comprobante, no podrás continuar con el trámite en la unidad móvil.