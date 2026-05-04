Evita multa este lunes 4 de mayo: Activan Hoy No Circula y deja a estos autos sin poder circular

Con el objetivo de evitar el aumento de mala calidad del aire, si sales este lunes 4 de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México, revisa bien tu auto: el programa Hoy No Circula está activo y aplica desde temprano y puede dejarte sin circular si no cumples con las condiciones; además, la multa supera los 3 mil pesos.

La restricción está activa de 05:00 a 22:00 horas y aplica para vehículos con características específicas; no respetarla puede derivar en sanción económica e incluso el envío del vehículo al corralón.

¿Qué autos no circulan hoy lunes 4 de mayo en CDMX y Edomex?

Este lunes, el programa aplica para:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Si tu vehículo coincide con estos puntos, no puede circular dentro del horario establecido en la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.

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Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿A qué hora inicia y termina el Hoy No Circula?

La restricción comienza a las 05:00 de la mañana y se mantiene hasta las 22:00 horas; fuera de ese horario, los autos pueden circular sin problema, siempre que no haya contingencia ambiental.

Este horario aplica de forma regular en días laborales y es uno de los puntos que más dudas genera entre conductores.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro; la multa va de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 300 y 3 mil 500 pesos.

Además, existe el riesgo de que el vehículo sea enviado al corralón, lo que incrementa el gasto por arrastre y resguardo.

¿Quién puede multarte si circulas cuando no debes?

En la Ciudad de México, únicamente agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están autorizados para sancionar.

En el Estado de México, la multa puede ser aplicada por tránsito estatal o municipal, dependiendo de la vialidad donde se cometa la infracción.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en todas las alcaldías de la CDMX y en municipios del Edomex como:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Toluca

Lo más importante antes de salir

Antes de encender el auto este lunes 4 de mayo, revisa tus placas y holograma; evitar una multa o perder tiempo en el corralón depende de unos segundos de verificación.