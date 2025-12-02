Martes con restricciones: estos vehículos descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de la mala calidad del aire, este martes 2 de diciembre de 2025, no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que la mayoría de los autos pueden circular libremente. Sin embargo, algunos vehículos deberán acatar las medidas del programa Hoy No Circula.

¿Qué días descansa el engomado rosa en CDMX y Edomex?

Todos los martes en un horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, los siguientes vehículos deben seguir al pie de la letra las disposiciones:



Terminación de placas 7 y 8

Engomado color rosa

Hologramas 1 y 2

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¡Recuerda! A partir de este mes, el programa en Edomex sufrirá modificaciones, dejando libres de restricciones a los autos con placas extranjeras y permisos de importación, principalmente por la temporada decembrina. En la CDMX, se podrá utilizar el permiso de pase turístico para circular sin restricciones.

Multas por no respetar el Hoy No Circula: 22 municipios se suman a la lista

A partir del 1 de enero de 2026 , otros 22 municipios mexiquenses se suman a las restricciones del Hoy No Circula, por lo que estarán sujetos a sanciones económicas en caso de circular en días no permitidos.

El monto de las sanción será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos.

Actualmente, el Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del estado vecino, pero en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST), el periodo de socialización acaba este mes.

¿En dónde se van a aplicar multas a partir de 2026?

Municipios del Valle de Toluca (ZMVT)



Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)



Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Es importante recordar que algunos vehículos están exentos, como aquellos con hologramas D, E, Cero “0” y Doble Cero “00”, así como unidades de emergencia, bomberos, transporte escolar y servicios funerarios. Sin embargo, todos los demás automovilistas deberán respetar el programa para evitar multas y sanciones, dependiendo del color de engomado y terminación de placas.