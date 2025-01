Hoy No Circula 21 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¿De camino al trabajo o a la escuela? Antes de salir no te olvides que este martes 21 de enero de 2025 continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

El programa busca contribuir a la mejora de la calidad del aire en el Valle de México, por lo que los automovilistas que no acaten las restricciones, podrían recibir una multa de más de 3 mil pesos mexicanos, dependiendo de la entidad.

¿Qué autos con engomado no circulan hoy 21 de enero?

La Secretaría del Medio Ambiente establece que mientras el Hoy No Circula siga vigente, estos son los vehículos que NO podrán circular durante este martes, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.



Engomado color rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex | Secretaría del Medio Ambiente

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es obligatorio en las siguientes áreas:



16 alcaldías de la CDMX

18 municipios del Edomex, entre ellos: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Es importante que los conductores verifiquen el holograma y las placas de su vehículo para evitar sanciones, las cuales están estipuladas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX y de la entidad mexiquense.

Calendario semanal del programa Hoy No Circula

¡Enero sin multas! Recuerda que el programa Hoy No Circula sigue vigente de lunes a sábado, así que no te confíes, y para que no se te pase, aquí te compartimos el calendario completo:



Lunes: Descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en enero 2025?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula, varía entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Cada UMA tiene un valor actual de 108.57 pesos mexicanos, lo que significa que la multa puede oscilar entre aproximadamente 2,174.40 pesos y 3,257.10 pesos. Además de la sanción, el vehículo puede ser trasladado a un depósito vehicular.