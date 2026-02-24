Logo Inklusion Sitio accesible
¡Ojito con las multas!: Así queda el Hoy No Circula para el martes 24 de febrero

Evita sanciones por el Hoy No Circula y checa si tu vehículo debe descansar este martes 24 de febrero en la capital y el Estado de México.

Política

Escrito por: Oscar Morales

Si vas a salir este martes 24 de febrero, ojo: el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México.

Para este martes no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2. Así que si tu coche cumple con esas características, mejor déjalo estacionado o busca otra forma de moverte, porque sí hay multa.

Calendario-Hoy-No-Circula
El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarse el programa puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, la UMA diaria ronda los 117 pesos, por lo que la multa puede superar los 3 mil 500 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad.

Además del golpe al bolsillo, tu vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.

¿Quiénes sí pueden circular este 24 de febrero?

No todos descansan. Sí pueden circular:

  • Autos con holograma 0 y 00.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Transporte público y de emergencia.

También hay excepciones para personas con discapacidad y algunos casos específicos, pero deben estar debidamente acreditados.

Recuerda que si usas bicicleta o algún otro medio de transporte como scooter o patines, ayudas a no contaminar y que la calidad del aire no empeore en temporada de calor.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México como:

  • Atizapán
  • Naucalpan
  • Tlalnepantla
  • Ecatepec
  • Nezahualcóyotl
  • Cuautitlán Izcalli
  • Tultitlán, entre otros.

Si te mueves entre CDMX y Edomex, toma en cuenta que la restricción aplica en ambas entidades.

Antes de salir, revisa tu holograma y el último dígito de tu placa. También puedes consultar fuentes oficiales para confirmar que no haya contingencia ambiental, ya que en esos casos las restricciones cambian y se amplían. Más vale perder unos minutos revisando que perder miles de pesos en una multa.

