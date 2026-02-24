¡Ojito con las multas!: Así queda el Hoy No Circula para el martes 24 de febrero

Si vas a salir este martes 24 de febrero, ojo: el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México.

Para este martes no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2. Así que si tu coche cumple con esas características, mejor déjalo estacionado o busca otra forma de moverte, porque sí hay multa.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarse el programa puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, la UMA diaria ronda los 117 pesos, por lo que la multa puede superar los 3 mil 500 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad.

Además del golpe al bolsillo, tu vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.

¿Quiénes sí pueden circular este 24 de febrero?

No todos descansan. Sí pueden circular:



Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público y de emergencia.

También hay excepciones para personas con discapacidad y algunos casos específicos, pero deben estar debidamente acreditados.

Recuerda que si usas bicicleta o algún otro medio de transporte como scooter o patines, ayudas a no contaminar y que la calidad del aire no empeore en temporada de calor.

En #TemporadaSecaCaliente, cada acción cuenta para mejorar la calidad del aire:

✅Usa el transporte colectivo o 🚲

✅Reduce el uso de tu automóvil#CuidemosElAireQueRespiramos pic.twitter.com/PYW57Acz50 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 23, 2026

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México como:



Atizapán

Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán, entre otros.

Si te mueves entre CDMX y Edomex, toma en cuenta que la restricción aplica en ambas entidades.

Antes de salir, revisa tu holograma y el último dígito de tu placa. También puedes consultar fuentes oficiales para confirmar que no haya contingencia ambiental, ya que en esos casos las restricciones cambian y se amplían. Más vale perder unos minutos revisando que perder miles de pesos en una multa.