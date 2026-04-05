¿Habrá megabloqueo en México este lunes? Todo lo que necesitas saber del paro de transportistas y agricultores

Hace unos días, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron el megabloqueo en carreteras de México para este lunes 6 de abril 2026, pero ¿se cancela el paro nacional de transportistas y agricultores?

¿Habrá bloqueo de transportistas y agricultores este 6 de abril 2026?

¡La respuesta es SÍ! Ante la falta de respuesta de las autoridades, los transportistas y agricultores confirmaron que habrá paro nacional y este lunes 6 de abril 2026 .

A través de un comunicado, aseguraron que el megabloqueo no es en contra de la ciudadanía, pues lo único que buscan es seguridad al momento de realizar su trabajo.

¿Por qué protestan los transportistas y agricultores?

El paro nacional de transportistas y agricultores de este 6 de abril 2026 se debe a la ola de extorsiones y robos a los que se enfrentan en las carreteras del país, situación que ha aumentado día con día.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) señala que no existe interés suficiente por parte del Gobierno para frenar la ola de violencia como las desapariciones ni atender la inseguridad en las carreteras, lo que los obliga a volver a las calles.

¿A qué hora comienza el megabloqueo de transportistas?

El megabloqueo de transportistas y agricultores que se realizará el próximo lunes 6 de abril 2026 comenzará alrededor de las 7:00 horas , por lo que los manifestantes podrían obstruir los accesos o bloquear el avance vial con maquinaria pesada.

Carreteras afectadas por paro nacional de transportistas y agricultores

El megabloqueo de transportistas y agricultores podría afectar las principales carreteras de México, por ello, te compartimos las posible autopistas afectado por el paro nacional de este lunes 6 de abril 2026:



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Otras autopistas que también podrían ser afectadas por los bloqueos son: Vía Corta a Chihuahua, la carretera Federal 45 Panamericana, carretera Culiacán-Mazatlán, autopista Salamanca - Celaya, carretera Federal 49 (Zacatecas - San Luis Potosí), carretera Federal 15D (Autopista de Occidente) y la carretera Morelia - Pátzcuaro.

Recomendaciones y rutas alternas para carreteras de México

¡Toma nota! Ante las posibles afectaciones en carreteras de México por el paro nacional de transportistas, te compartimos algunas recomendaciones en caso de transitar por las zonas afectadas por manifestantes.

