Antes de llenar el tanque HOY, detente: así cambió el precio de la gasolina este martes

El precio de la gasolina volvió a moverse HOY martes 10 de febrero en México, un ajuste que ya se refleja en lo que pagan los automovilistas al cargar; el costo por litro de Magna , Premium y Diésel presenta variaciones que impactan de inmediato el gasto y obligan a decidir si conviene llenar el tanque.

Revisar el precio de la gasolina HOY es clave antes de salir. Saber cuánto cuesta por litro y dónde está más cara o más barata permite calcular el gasto real y evitar pagar de más en cada carga, especialmente en una jornada con movimientos en el mercado.

Gasolina HOY en México: lo que pagarás por litro este martes 10 de febrero

Gasolina Regular precio por litro: 23.28pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.73 pesos

Diésel precio por litro: 26.35 pesos

Así se mueve el gas natural vehicular HOY: precios por litro y rangos del día

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Gasolina en CDMX HOY: cuánto termina costando llenar el tanque este martes

Gasolina Regular: 23.42 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.78 pesos

Diésel costo por litro: 26.06 pesos

Edomex HOY: cuánto subió o bajó la gasolina por litro este 10 de febrero

Gasolina Regular: 23.54 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos

Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Guadalajara HOY: así despertó el precio de la gasolina por litro

Gasolina Regular: 23.67 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.24 pesos

Diésel costo por litro: 26.35 pesos

Nuevo León HOY: precio actual de la gasolina y cambios de este martes

Gasolina Regular: 23.62 pesos

Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos

Diésel costo por litro: 26.01 pesos

Antes de cargar HOY: cómo ahorrar en gasolina y pagar menos por litro

Si el precio de la gasolina HOY martes 10 de febrero te parece alto, todavía hay acciones simples que pueden ayudarte a reducir el gasto cada vez que cargas combustible, sin cambiar tu rutina diaria.

Una de las más efectivas es cargar gasolina temprano . Hacerlo por la mañana ayuda a disminuir la evaporación del combustible y puede traducirse en un mejor aprovechamiento por litro, especialmente si llenas el tanque con frecuencia.

Otra herramienta clave es la app de Profeco . Con “Quién es quién en los precios” puedes comparar gasolineras cercanas y ubicar dónde el litro está más barato antes de llegar, una diferencia que se nota al final del día.