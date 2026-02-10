Antes de llenar el tanque HOY, detente: así cambió el precio de la gasolina este martes
Así amaneció el precio de la gasolina HOY martes 10 de febrero: Revisa cuánto cuesta el combustible Magna, Premium y Diésel antes de llenar tu tanque.
El precio de la gasolina volvió a moverse HOY martes 10 de febrero en México, un ajuste que ya se refleja en lo que pagan los automovilistas al cargar; el costo por litro de Magna, Premium y Diésel presenta variaciones que impactan de inmediato el gasto y obligan a decidir si conviene llenar el tanque.
Revisar el precio de la gasolina HOY es clave antes de salir. Saber cuánto cuesta por litro y dónde está más cara o más barata permite calcular el gasto real y evitar pagar de más en cada carga, especialmente en una jornada con movimientos en el mercado.
Gasolina HOY en México: lo que pagarás por litro este martes 10 de febrero
- Gasolina Regular precio por litro: 23.28pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.73 pesos
- Diésel precio por litro: 26.35 pesos
Así se mueve el gas natural vehicular HOY: precios por litro y rangos del día
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Gasolina en CDMX HOY: cuánto termina costando llenar el tanque este martes
- Gasolina Regular: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.78 pesos
- Diésel costo por litro: 26.06 pesos
Edomex HOY: cuánto subió o bajó la gasolina por litro este 10 de febrero
- Gasolina Regular: 23.54 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
Guadalajara HOY: así despertó el precio de la gasolina por litro
- Gasolina Regular: 23.67 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.24 pesos
- Diésel costo por litro: 26.35 pesos
Nuevo León HOY: precio actual de la gasolina y cambios de este martes
- Gasolina Regular: 23.62 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos
- Diésel costo por litro: 26.01 pesos
Antes de cargar HOY: cómo ahorrar en gasolina y pagar menos por litro
Si el precio de la gasolina HOY martes 10 de febrero te parece alto, todavía hay acciones simples que pueden ayudarte a reducir el gasto cada vez que cargas combustible, sin cambiar tu rutina diaria.
Una de las más efectivas es cargar gasolina temprano. Hacerlo por la mañana ayuda a disminuir la evaporación del combustible y puede traducirse en un mejor aprovechamiento por litro, especialmente si llenas el tanque con frecuencia.
Otra herramienta clave es la app de Profeco. Con “Quién es quién en los precios” puedes comparar gasolineras cercanas y ubicar dónde el litro está más barato antes de llegar, una diferencia que se nota al final del día.
También conviene revisar la presión de las llantas. Mantener los neumáticos correctamente inflados mejora el rendimiento del vehículo y puede reducir el consumo hasta en un 3 %, sobre todo en trayectos largos o de uso diario.