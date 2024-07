¿Qué autos descansan el 18 de julio en CDMX por el Hoy No Circula?

Aunque el programa Hoy No Circula (HNC) lleva muchos años funcionando, diariamente se reportan casos de automovilistas que no respetan el programa y terminan llevándose una sorpresa con las autoridades, para que no te pase, te recordamos quiénes descansan el 18 de julio.

¿Qué autos descansan el jueves 18 de julio por el Hoy No Circula?

Cada día los autos que no circulan cambian con la finalidad de variar, por esto te contamos que para este jueves son:



Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Con hologramas 1 y 2.

Todos los autos foráneos con terminación de placa 1 o 2.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de julio

El programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana, ya que las restricciones para los vehículos se establecen con base en los niveles de emisión de contaminantes, con el que se determina qué holograma es acreedor tu auto:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

El Estado de México tiene más de cien municipios, pero ¿en todos aplica el Hoy No Circula? Te contamos que sólo en 18 y estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el jueves 18 de julio?

Es común que la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita alertas por la calidad del aire y decrete Contingencia Ambiental, sin embargo, hasta el momento no se han reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras para el 18 de julio, eso sí, es momento de tomar precauciones ante las fuertes lluvias que aparecieron en la capital.