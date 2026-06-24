¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy miércoles 24 de junio?

La sesión a mitad de semana se movió entre la aclaración de las cifras que hicieron ruido en los últimos días y las nuevas metas para digitalizar la burocracia. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, se respondieron las distintas preguntas de los reporteros. En Azteca Noticias te desglosamos lo más importante del encuentro.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 24 de junio de 2026?

Este miércoles 24 de junio se celebra el cumpleaños de la presidente, los reporteros de Palacio Nacional le cantan las mañanitas. La acompañan las titulares de Energía y de CFE, antes se realizó un enlace de vivienda con el gobernador de Michoacán.

Toma la palabra Luz Elena González, secretaria de Energía, menciona que se pondrán en operación cinco nuevas plantas de ciclo combinado. Al 2030 el sector público inyectará el 61% de la energía eléctrica nacional. La inversión será de 739 mmdp.