¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 25 de junio en CDMX y Edomex?

Junio vive sus últimos días y el programa Hoy No Circula continúa con sus actividades, en esta ocasión es importante consultar el calendario para evitar multas y principalmente conocer si descansas el martes 25 de junio.

¿Qué coches no circulan el martes 25 de junio?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

¿Hay contingencia ambiental este martes 25 de junio?

De acuerdo con los modelos de pronóstico de la Comisión Ambiental, se señala que las condiciones atmosféricas son las mejores y ayudan a la dispersión de los contaminantes a lo largo del día y noche, por lo que el programa Hoy No Circula regresa a la normalidad para los automovilistas de la CDMX y Edomex.

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

Recuerda que, en caso de no acatar los lineamientos del programa, si tu auto no circula este martes podrás ser detenido por autoridades de tránsito y ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de que el vehículo deberá ser trasladado al corralón.

Calendario del Hoy No Circula en junio

¡Atención! El calendario de autos funciona de la siguiente forma en el programa Hoy No Circula:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Qué autos sí pueden circular en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Los autos particulares con holograma “0" y “00" son los que no tienen restricciones para circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental. Adicionalmente, los coches eléctricos exentan las restricciones de circulación establecidas por la CAMe.

Respecto a los automóviles que no son de la CDMX y Edomex, recuerda que ninguno puede circular de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin excepción. Para el martes 25 junio, todos los foráneos que tengan terminación de placas en 7 u 8 no podrán andar desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.