¿Calor en CDMX afecta en el Hoy No Circula? Estos autos descansan el 8 de mayo

La calidad del aire en CDMX y Edomex no ha sido la mejor a lo largo de este martes, por lo que inmediatamente usuarios se preguntaron si existe riesgo de contingencia ambiental para el miércoles 8 de mayo, en este aspecto, es importante saber que el programa Hoy No Circula (HNC) funciona de lunes a sábado.

Actualmente el HNC mantiene multas para todos aquellos que no respetan el calendario, por eso es importante revisar el engomado de las placas antes de salir de casa.

¿Qué coches no circulan este miércoles 8 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex para evitar multas son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el miércoles 8 de mayo?

Es común que la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita alertas por la calidad del aire y decrete Contingencia Ambiental principalmente hoy que el calor rompió un récord en CDMX, sin embargo, hasta el momento no se han reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras para el 08 de mayo.

El calendario del Hoy No Circula funciona de la siguiente manera en el Valle de Bravo:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero sólo en 18 municipios conurbados a la CDMX. La medida es de 5:00 a las 22:00 horas en:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula y las nuevas sanciones de tránsito en 2024?

El Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México establece una multa de casi dos mil pesos por no respetar el HNC; sin embargo, como es tradición, año tras año actualizan sus tarifas y en esta ocasión las multas quedaron de la siguiente forma: