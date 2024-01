¡Cuidado con la multa! Autos que descansan el miércoles por el Hoy No Circula

Mitad de semana y el programa Hoy No Circula no se detiene ni en la CDMX o en el Estado de México; Fuerza Informativa Azteca te comparte qué autos no deberán circular este miércoles 10 de enero para evitar una fuerte multa económica por violar las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Esta normativa se implementa, según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, “sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación”.

El desacato del programa Hoy No Circula, que se encuentra activo desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, podría traerte una multa superior a los 2 mil pesos, motivo por el que es importante revisar las restricciones de la CAMe.

¿Qué coches no circulan este miércoles 10 de enero de 2024 en CDMX y Edomex?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex para evitar multas son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿En qué partes del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero sólo en 18 municipios conurbados a la CDMX. La medida tiene la misma duración que en la CDMX, es decir, entre las 5:00 y las 22:00 horas. Las zonas en las que habrá restricciones son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el miércoles 10 de enero?

En enero, es común que la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita alertas por la calidad del aire y decrete Contingencia Ambiental, sin embargo, hasta el momento no se han reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras.